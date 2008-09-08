Відразу чотири медалі на Паралімпіаді для України
Українці Олександр Мащенко та Максим Веракса здобули золоті нагороди на Паралімпіаді у своїх дисциплінах!
Олександр виграв фінальний заплив 100 м на спині (SB11) серед чоловіків. Час українця - 1:12.36. Ще одну медаль тут здобув Віктор Смирнов. Він фінішував третім.
1. Олександр Мащенко (Україна) - 1:12.36
2. Божун Йанг (Китай) - 1:12.86
3. Віктор Смирнов (Україна) - 1:14.70
Максим же своє золото здобув також на дистанції 100 м на спині, але у класі SB12. Його час є новим світовим рекордом. І тут також бронза дісталася Україні. Здобув її Сергій Кліпперт.
1. Максим Веракса (Україна) - 1:07.46 (світовий рекорд)
2. Сєргєй Пунко (Білорусь) - 1:09.71
3. Сергій Кліпперт (Україна) - 1:09.83
***Ще одну нагороду виборов українець Сергій Сидоренко. У ваговій категорії до 73 кг він здобув бронзову медаль у змаганнях з дзюдо серед чоловіків. Сергій у чвертьфіналі здолав Маттіаса Крігера з Німеччини, у півфіналі поступився Жілін Ху з Китаю і нарешті у бронзовому поєдинку виявився сильнішим за кубинця Хорхе Хіррезуело.
1. Едуардо Авіла (Мексика)
2. Жілін Ху (Китай)
3. Сергій Сидоренко (Україна), Фабіан Рамірез (Аргентина)