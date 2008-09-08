Відразу чотири медалі на Паралімпіаді для України

15:23, 08 вересня 2008
Спорт
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Українці Олександр Мащенко та Максим Веракса здобули золоті нагороди на Паралімпіаді у своїх дисциплінах!

Олександр виграв фінальний заплив 100 м на спині (SB11) серед чоловіків. Час українця - 1:12.36. Ще одну медаль тут здобув Віктор Смирнов. Він фінішував третім.

1. Олександр Мащенко (Україна) - 1:12.36

2. Божун Йанг (Китай) - 1:12.86

3. Віктор Смирнов (Україна) - 1:14.70

Максим же своє золото здобув також на дистанції 100 м на спині, але у класі SB12. Його час є новим світовим рекордом. І тут також бронза дісталася Україні. Здобув її Сергій Кліпперт.

1. Максим Веракса (Україна) - 1:07.46 (світовий рекорд)

2. Сєргєй Пунко (Білорусь) - 1:09.71

3. Сергій Кліпперт (Україна) - 1:09.83

***Ще одну нагороду виборов українець Сергій Сидоренко. У ваговій категорії до 73 кг він здобув бронзову медаль у змаганнях з дзюдо серед чоловіків. Сергій у чвертьфіналі здолав Маттіаса Крігера з Німеччини, у півфіналі поступився Жілін Ху з Китаю і нарешті у бронзовому поєдинку виявився сильнішим за кубинця Хорхе Хіррезуело.

1. Едуардо Авіла (Мексика)

2. Жілін Ху (Китай)

3. Сергій Сидоренко (Україна), Фабіан Рамірез (Аргентина)

Чемпіон

 

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