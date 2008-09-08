В України четверте срібло Паралімпіади

На Паралімпійських іграх у Пекіні Україна здобула четверте срібло. Його володарем став Данило Чуфаров у плаванні на 400 м вільним стилем (S13) серед чоловіків. Він проплив дистанцію за 4:14.84 і програв переможцю 8 десятих секунди.

1. Чарль Боуер (Південна Африка) - 4:14.02 (світовий рекорд)

2. Данило Чуфаров (Україна) - 4:14.84

3. Каралампос Тайганідіс (Греція) - 4:23.59

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