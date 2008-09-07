Українці вибороли дві медалі на Паралімпійських іграх

Українська збірна виборола дві срібні медалі на Паралімпійських іграх у Пекіні

Дмитро ВИНОГРАДЕЦЬ був другим на 100-метрівці вільним стилем (S3) (1:35.65) .

Ще одну срібну медаль приніс Україні Дмитро КРИЖАНОВСЬКИЙ, який також на 100-метрівці вільним стилем (S5) посів друге місце (1:12.73).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Дмитра ВИНОГРАДЦЯ та Дмитра КРИЖАНОВСЬКОГО зі здобуттям срібних медалей з плавання – перших українських нагород на Паралімпійських іграх у Пекіні, повідомила прес-служба Глави держави.

“Ваш успіх, досягнутий у напруженій і безкомпромісній боротьбі, зміцнив авторитет і спортивну славу України”, - зазначається у тексті вітання.

Президент висловив надію, що “продемонстровані вами мужність, майстерність та воля до перемоги стануть добрим прикладом для всіх українських паралімпійців, надихнуть їх на нові звитяги в ім`я Батьківщини”.

В.ЮЩЕНКО побажав паралімпійцям щастя, здоров`я та подальших спортивних звершень.