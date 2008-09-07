Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі

Суперники України в ударі

ЧС-2010. Кваліфікація. Європа. 1-й раунд Група 1 Албанія - Швеція - 0:0 Угорщина - Данія - 0:0 Мальта - Португалія - 0:4 Голи: Саїд, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нані, 78 Команда І О 1 Португалія 1 3 2 Швеція 1 1 3 Данія 1 1 4 Угорщина 1 1 5 Албанія 1 1 6 Мальта 1 0 Група 2 Молдавія - Латвія - 1:2 Голи: Алєксеєв,76 - Карлсонс, 5, Астафьєв, 22 Ізраїль - Швейцарія - 2:2 Голи: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якін, 45, Нкуфо, 56 Люксембург - Греція - 0:3 Голи: Торосидіс, 38, Гекас, 45, Харістеас, 77 - пенальті Команда І О 1 Греція 1 3 2 Латвія 1 3 3 Швейцарія 1 1 4 Ізраїль 1 1 5 Молдавія 1 0 6 Люксембург 1 0 Група 3 Польща - Словенія - 1:1 Голи: Жевлаков, 17 - пенальті - Дедіч, 35 Словаччина - Північна Ірландія - 2:1 Голи: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюріца, 81 - автогол Команда І О 1 Словаччина 1 3 2 Польща 1 1 3 Словенія 1 1 4 Чехія 0 0 5 Сан-Маріно 0 0 6 Північна Ірландія 1 0 Група 4 Вельс - Азербайджан - 1:0 Гол: Воукс, 83 Ліхтенштейн - Німеччина - 0:6 Голи: Подольські, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хітцльшпергер, 76, Вестерманн, 86 Команда І О 1 Німеччина 1 3 2 Вельс 1 3 3 Росія 0 0 4 Фінляндія 0 0 5 Азербайджан 1 0 6 Ліхтенштейн 1 0 Група 5 Вірменія - Туреччина - 0:2 Голи: Шанлі, 61, Шентюрк, 77 Бельгія - Естонія - 3:2 Голи: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенєв, 57, Опер, 90 Іспанія - Боснія і Герцеговина - 1:0 Гол: Вілья, 58 Команда І О 1 Туреччина 1 3 2 Бельгія 1 3 3 Іспанія 1 3 4 Естонія 1 0 5 Боснія і Герцеговина 1 0 6 Вірменія 1 0 Група 6 Україна - Білорусія - 1:0 Гол: Шевченко, 90+3 - пенальті Андорра - Англія - 0:2 Голи: Джо Коул, 49, 55 Хорватія - Казахстан - 3:0 Голи: Ковач, 12, Модріч, 35, Петріч, 80 Команда І О 1 Хорватія 3 2 Англія 1 3 3 Україна 1 3 4 Білорусія 1 0 5 Андорра 1 0 6 Казахстан 1 0 Група 7 Румунія - Литва - 0:3 Голи: Станкявічюс, 31, Міколаюнас, 70, Калонас, 86 Сербія - Фарерські острови - 2:0 Голи: Якобсен, 29 - автогол, Жигіч, 87 Австрія - Франція - 3:1 Голи: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Іваншиц, 72 - пенальті - Гову, 62 Команда І О 1 Литва 1 3 2 Австрія 1 3 3 Сербія 1 3 4 Франція 1 0 5 Фарерські острови 1 0 6 Румунія 1 0 Група 8 Грузія - Ірландія - 1:2 Голи: Кенія, 90 - Дойл, 13, Уїлан, 70 Чорногорія - Болгарія - 2:2 Голи: Вучині, 62, Йоветіч, 82 - пенальті - Петров, 11, Георгієв, 90 Кіпр - Італія - 1:2 Голи: Алонефтіс, 28 - Ді Натале, 8, 90 Команда І О 1 Ірландія 1 3 2 Італія 1 3 3 Болгарія 1 1 4 Чорногорія 1 1 5 Кіпр 1 0 6 Грузія 1 0 Група 9 Македонія - Шотландія - 1:0 Гол: Наумоскі, 5 Норвегія - Ісландія - 2:2 Голи: Іверсен, 36 - пенальті, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68 Команда І О 1 Македонія 1 3 2 Норвегія 1 1 3 Ісландія 1 1 4 Голландія 0 0 5 Шотландія 1 0 РБК

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