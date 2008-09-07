Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі
Суперники України в ударі
ЧС-2010. Кваліфікація. Європа. 1-й раунд
Група 1
Албанія - Швеція - 0:0
Угорщина - Данія - 0:0
Мальта - Португалія - 0:4
Голи: Саїд, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нані, 78
Команда І О
1 Португалія 1 3
2 Швеція 1 1
3 Данія 1 1
4 Угорщина 1 1
5 Албанія 1 1
6 Мальта 1 0
Група 2
Молдавія - Латвія - 1:2
Голи: Алєксеєв,76 - Карлсонс, 5, Астафьєв, 22
Ізраїль - Швейцарія - 2:2
Голи: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якін, 45, Нкуфо, 56
Люксембург - Греція - 0:3
Голи: Торосидіс, 38, Гекас, 45, Харістеас, 77 - пенальті
Команда І О
1 Греція 1 3
2 Латвія 1 3
3 Швейцарія 1 1
4 Ізраїль 1 1
5 Молдавія 1 0
6 Люксембург 1 0
Група 3
Польща - Словенія - 1:1
Голи: Жевлаков, 17 - пенальті - Дедіч, 35
Словаччина - Північна Ірландія - 2:1
Голи: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюріца, 81 - автогол
Команда І О
1 Словаччина 1 3
2 Польща 1 1
3 Словенія 1 1
4 Чехія 0 0
5 Сан-Маріно 0 0
6 Північна Ірландія 1 0
Група 4
Вельс - Азербайджан - 1:0
Гол: Воукс, 83
Ліхтенштейн - Німеччина - 0:6
Голи: Подольські, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хітцльшпергер, 76, Вестерманн, 86
Команда І О
1 Німеччина 1 3
2 Вельс 1 3
3 Росія 0 0
4 Фінляндія 0 0
5 Азербайджан 1 0
6 Ліхтенштейн 1 0
Група 5
Вірменія - Туреччина - 0:2
Голи: Шанлі, 61, Шентюрк, 77
Бельгія - Естонія - 3:2
Голи: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенєв, 57, Опер, 90
Іспанія - Боснія і Герцеговина - 1:0
Гол: Вілья, 58
Команда І О
1 Туреччина 1 3
2 Бельгія 1 3
3 Іспанія 1 3
4 Естонія 1 0
5 Боснія і Герцеговина 1 0
6 Вірменія 1 0
Група 6
Україна - Білорусія - 1:0
Гол: Шевченко, 90+3 - пенальті
Андорра - Англія - 0:2
Голи: Джо Коул, 49, 55
Хорватія - Казахстан - 3:0
Голи: Ковач, 12, Модріч, 35, Петріч, 80
Команда І О
1 Хорватія 3
2 Англія 1 3
3 Україна 1 3
4 Білорусія 1 0
5 Андорра 1 0
6 Казахстан 1 0
Група 7
Румунія - Литва - 0:3
Голи: Станкявічюс, 31, Міколаюнас, 70, Калонас, 86
Сербія - Фарерські острови - 2:0
Голи: Якобсен, 29 - автогол, Жигіч, 87
Австрія - Франція - 3:1
Голи: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Іваншиц, 72 - пенальті - Гову, 62
Команда І О
1 Литва 1 3
2 Австрія 1 3
3 Сербія 1 3
4 Франція 1 0
5 Фарерські острови 1 0
6 Румунія 1 0
Група 8
Грузія - Ірландія - 1:2
Голи: Кенія, 90 - Дойл, 13, Уїлан, 70
Чорногорія - Болгарія - 2:2
Голи: Вучині, 62, Йоветіч, 82 - пенальті - Петров, 11, Георгієв, 90
Кіпр - Італія - 1:2
Голи: Алонефтіс, 28 - Ді Натале, 8, 90
Команда І О
1 Ірландія 1 3
2 Італія 1 3
3 Болгарія 1 1
4 Чорногорія 1 1
5 Кіпр 1 0
6 Грузія 1 0
Група 9
Македонія - Шотландія - 1:0
Гол: Наумоскі, 5
Норвегія - Ісландія - 2:2
Голи: Іверсен, 36 - пенальті, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68
Команда І О
1 Македонія 1 3
2 Норвегія 1 1
3 Ісландія 1 1
4 Голландія 0 0
5 Шотландія 1 0