Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі

16:16, 07 вересня 2008
Спорт
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Суперники України в ударі

ЧС-2010. Кваліфікація. Європа. 1-й раунд

Група 1

Албанія - Швеція - 0:0

Угорщина - Данія - 0:0

Мальта - Португалія - 0:4

Голи: Саїд, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нані, 78

Команда І О

1 Португалія 1 3

2 Швеція 1 1

3 Данія 1  1

4 Угорщина 1 1

5 Албанія 1  1

6 Мальта 1  0

Група 2

Молдавія - Латвія - 1:2

Голи: Алєксеєв,76 - Карлсонс, 5, Астафьєв, 22

Ізраїль - Швейцарія - 2:2

Голи: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якін, 45, Нкуфо, 56

Люксембург - Греція - 0:3

Голи: Торосидіс, 38, Гекас, 45, Харістеас, 77 - пенальті

Команда І О

1 Греція 1  3

2 Латвія 1  3

3 Швейцарія 1  1

4 Ізраїль 1  1

5 Молдавія 1  0

6 Люксембург 1  0

Група 3

Польща - Словенія - 1:1

Голи: Жевлаков, 17 - пенальті - Дедіч, 35

Словаччина - Північна Ірландія - 2:1

Голи: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюріца, 81 - автогол

Команда І О

1 Словаччина 1  3

2 Польща 1  1

3 Словенія 1  1

4 Чехія 0  0

5 Сан-Маріно 0  0

6 Північна Ірландія 1  0

Група 4

Вельс - Азербайджан - 1:0

Гол: Воукс, 83

Ліхтенштейн - Німеччина - 0:6

Голи: Подольські, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хітцльшпергер, 76, Вестерманн, 86

Команда І О

1 Німеччина 1  3

2 Вельс 1  3

3 Росія 0  0

4 Фінляндія 0  0

5 Азербайджан 1  0

6 Ліхтенштейн 1  0

Група 5

Вірменія - Туреччина - 0:2

Голи: Шанлі, 61, Шентюрк, 77

Бельгія - Естонія - 3:2

Голи: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенєв, 57, Опер, 90

Іспанія - Боснія і Герцеговина - 1:0

Гол: Вілья, 58

Команда І О

1 Туреччина 1 3

2 Бельгія 1 3

3 Іспанія 1  3

4 Естонія 1  0

5 Боснія і Герцеговина 1  0

6 Вірменія 1  0

Група 6

Україна - Білорусія - 1:0

Гол: Шевченко, 90+3 - пенальті

Андорра - Англія - 0:2

Голи: Джо Коул, 49, 55

Хорватія - Казахстан - 3:0

Голи: Ковач, 12, Модріч, 35, Петріч, 80

Команда І О

1 Хорватія  3

2 Англія 1  3

3 Україна 1  3

4 Білорусія 1  0

5 Андорра 1  0

6 Казахстан 1  0

Група 7

Румунія - Литва - 0:3

Голи: Станкявічюс, 31, Міколаюнас, 70, Калонас, 86

Сербія - Фарерські острови - 2:0

Голи: Якобсен, 29 - автогол, Жигіч, 87

Австрія - Франція - 3:1

Голи: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Іваншиц, 72 - пенальті - Гову, 62

Команда І О

1 Литва 1  3

2 Австрія 1  3

3 Сербія 1  3

4 Франція 1  0

5 Фарерські острови 1  0

6 Румунія 1  0

Група 8

Грузія - Ірландія - 1:2

Голи: Кенія, 90 - Дойл, 13, Уїлан, 70

Чорногорія - Болгарія - 2:2

Голи: Вучині, 62, Йоветіч, 82 - пенальті - Петров, 11, Георгієв, 90

Кіпр - Італія - 1:2

Голи: Алонефтіс, 28 - Ді Натале, 8, 90

Команда І О

1 Ірландія 1 3

2 Італія 1  3

3 Болгарія 1 1

4 Чорногорія 1  1

5 Кіпр 1  0

6 Грузія 1  0

Група 9

Македонія - Шотландія - 1:0

Гол: Наумоскі, 5

Норвегія - Ісландія - 2:2

Голи: Іверсен, 36 - пенальті, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68

Команда І О

1 Македонія 1  3

2 Норвегія 1 1

3 Ісландія 1  1

4 Голландія 0  0

5 Шотландія 1 0

РБК

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