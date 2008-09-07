У Львові побилися футбольні фани з Білорусі та України

Як повідомляє ЗІК з посиланням на джерело у правоохоронних органах, 6 вересня, близько 17.00 год. у Львові на вул. Стрийській біля автовокзалу відбулася сутичка футбольних фанів з Білорусі та України.

За повідомленням правоохоронців, з обох сторін зібралося майже по 150 осіб, які влаштували бійку.

Розбороняти українсько-білоруських фанів прибули представники спецпідрозділу „Беркут”. В результаті, учасників бійки з Білорусі було супроводжено на стадіон, а українським хлопцям довелося давати свої пояснення у райвідділах Львова, відзначає ЗІК.