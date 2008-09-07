У Пекіні відкрилися 13 Паралімпійські ігри
10:45, 07 вересня 2008Спорт
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Україну представлятимуть 126 спортсменів
У Пекіні відкрилися 13 Паралімпійські ігри - найбільші міжнародні спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Більше 4 тисяч спортсменів із 148 країн боротимуться за 472 медалі, повідомляє радіо «Свобода».
Паралімпійські ігри триватимуть до 17 вересня. Змагання проходитимуть із 21 дисципліни в 20 видах спорту.
Україну на Паралімпіаді представлятимуть 126 спортсменів, які змагатимуться в 11 видах спорту (веслування академічне, волейбол сидячи, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтинг, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, фехтування на візках, футбол ДЦП).
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