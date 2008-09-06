Закінчився матч Україна – Білорусія

Закінчився матч групового етапу Чемпіонату світу з футболу в групі 6 між збірними України та Білорусі.

Україна - Білорусь 1:0 (Шевченко 90+3 пен.)

Уся гра минула при нулях на табло і без явних ознак гри, здатної принести результат. Наприкінці матчу українська збірна кинулася рятувати свої плани на виграш, все ж таки створила кілька не дуже акцентованих моментів, які білоруський воротар і захисники змогли відбити.

Результат прийшов на останніх секундах, коли суддя, виправляючи свою помилку за непризначений безперечний пенальті, призначив формальний пенальті за м`яч, що потрапив у руку. Удар Шевченка низом під саму штангу був майстерним. 1:0.