Сьогодні у Пекіні стартують Паралімпійські Ігри
13:16, 06 вересня 2008Спорт
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Розіграють 472 комплекти медалей
У Пекіні розпочинаються Паралімпійські Ігри.
Як передає «Німецька хвиля», до 17 вересня за медалі змагатимуться близько 4200 атлетів-інвалідів з майже 150 країн світу.
Очікується, що у церемонії відкриття ігор візьмуть участь близько 20 керівників держав та урядів та приблизно 50 міністрів спорту.
Змагання відбудуться з 21 дисципліни в 20 видах спорту.
Розіграють 472 комплекти медалей.
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