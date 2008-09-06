Сьогодні у Пекіні стартують Паралімпійські Ігри

У Пекіні розпочинаються Паралімпійські Ігри.

Як передає «Німецька хвиля», до 17 вересня за медалі змагатимуться близько 4200 атлетів-інвалідів з майже 150 країн світу.

Очікується, що у церемонії відкриття ігор візьмуть участь близько 20 керівників держав та урядів та приблизно 50 міністрів спорту.

Змагання відбудуться з 21 дисципліни в 20 видах спорту.

Розіграють 472 комплекти медалей.