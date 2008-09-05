Безсонов: від заняття можу звільнити тільки за довідкою з моргу

В.о. головного тренера ФК "Дніпро" Володимир Безсонов в інтерв`ю "Спорт-Экспрессу" розповів про особливості своєї тренерської методики:

«Футболістам своїм на тренуваннях прямо говорив: від заняття можу звільнити тільки за довідкою з моргу. Жарти жартами, але футболісти нині ніжними стали. Як тільки що - лікар з масажистом на поле вибігають, носилки виносять, ніби не вдарили хлопця, а в бою поранили. Я б ці носилки заборонив - хай людина сама з поля йде».