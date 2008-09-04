Гендиректор Шахтаря: заслуги Луческу важко переоцінити...

Генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Сергій ПАЛКІН запевняє, що клуб не веде ніяких переговорів про заміну головного тренера Мірчі ЛУЧЕСКУ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Ми не ведемо ніяких переговорів про заміну наставника. Ще раз повторю, і це офіційна позиція нашого клубу, Мірча ЛУЧЕСКУ - головний тренер «Шахтаря». У нас з ним чинний контракт, який діє до кінця сезону», - сказав С.ПАЛКІН.

С.ПАЛКІН визнає, що команда «потрапила в дуже складну ситуацію» і її «турнірне становище зумовлює розчарування і тривогу». «Проте ми віримо, що такому досвідченому фахівцю, яким, без сумніву, є Мірча ЛУЧЕСКУ, вдасться знайти вирішення таких складних завдань», - зазначив гендиректор «Шахтаря». Він наголосив, що не «сумнівається, що команда знайде колишню впевненість і зможе порадувати своїх уболівальників».

С.ПАЛКІН наголосив, що «основним завданням команди на цей сезон є успішний виступ у Лізі чемпіонів».

«...Заслуги Мірчі ЛУЧЕСКУ в цьому важко переоцінити. При ньому «Шахтар» тричі був чемпіоном України, двічі вигравав національний Кубок і Суперкубок», - сказав С. ПАЛКІН, додавши, що «про прогрес команди під керівництвом румунського фахівця дуже наочно свідчить і той факт, що до його приходу на посаду головного тренера 2004 року наш коефіцієнт в рейтингу УЄФА становив 17,30». «Зараз же він становить 49,93. Погодьтеся, доволі красномовний показник», - вважає гендиректор «Шахтаря».

«Шахтар» - клуб, який ставить перед собою тільки найвищі цілі, і тому ми віримо, що футболістам і головному тренерові вдасться подолати низку прикрих невдач і порадувати наших прихильників яскравою грою і гучними перемогами», - підсумував С.ПАЛКІН.