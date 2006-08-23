”Ліверпуль” і ”Мілан” продовжать боротьбу в Лізі чемпіонів

У вівторок 22 серпня визначилися п`ять команд, які продовжать боротьбу в Лізі чемпіонів на груповому етапі. За підсумками матчів третього відбірного раунду цього права добилися італійський "Мілан", англійський "Ліверпуль", іспанська "Валенсія", португальська "Бенфіка" і німецький "Гамбург".

"Мілан", якого допустили до участі у відбірковому раунді Ліги чемпіонів в останню мить, в першому матчі з рахунком 1:0 переграв сербську "Црвену Звезду".

Під час гри у відповідь господарі поля прагнули постійно атакувати, але контратаки італійців виглядали небезпечнішими. Під завісу першого тайму в одній з таких контратак Дженнаро Гаттузо навісив у штрафну сербів на Філіппо Індзагі, і ветеран "Мілана" головою зблизька послав м`яч у сітку воріт "Црвени Звезди".

Перевагу італійців подвоїв голландець Кларенс Зеєдорф, прицільним ударом з меж штрафної він вразив кут воріт сербів. За хвилину господарі поля відігралися – після рикошету м`яч потрапив до Душана Джокича, який завдав точного удару з району 11-метрової відмітки.

"Ліверпуль" у першому матчі на своєму полі обіграв ізраїльський "Маккабі" (Хайфа) з рахунком 2:1, тому в матчі-відповіді ізраїльтянам досить було забити один гол і не пропустити в свої ворота, щоб завадити клубним чемпіонам Європи 2005 року потрапити в основну сітку. Матч-відповідь проходив у Києві, оскільки УЕФА заборонила грати футбольні матчі в Ізраїлі.

Вже на 22-ій хвилині номінальні господарі поля могли відкрити рахунок, проте арбітр матчу не зарахував гол Алена Масуді, вважаючи, що він був у положенні "поза грою". "Ліверпуль" також відповів декількома небезпечними атаками, але рахунок у першому таймі так і не був відкритий.

У другій половині зустрічі на 54-ій хвилині після флангового навісу Джермена Пеннанта відзначився Пітер Крауч, ударом головою він переправив м`яч в сітку воріт Ніра Давидовича. За десять хвилин "Маккабі" відновив рівновагу. Аргентинець Роберто Колаутті виявився першим на добиванні після удару Шавьера Андерссона і відправив м`яч вже в порожні ворота "Ліверпуля".

До закінчення зустрічі рахунок не змінився. Таким чином, англійський клуб пробився в основну сітку Ліги чемпіонів.

Іспанська "Валенсія" у першому матчі з австрійським "Зальцбургом" в гостях зазнала поразки з рахунком 0:1. Проте в у матчі-відповіді на своєму полі іспанці добилися перемоги з рахунком 3:0. У першому таймі відзначилися Фернандо Морьєнтес і Давид Вілья, а в другому остаточний рахунок встановив Сілва.

Іспанська "Осасуна" і німецький "Гамбург" в першому матчі в Німеччині не змогли відкрити рахунок. У матчі-відповіді в Іспанії команди обмінялися забитими голами, за рахунок чого німці і пройшли в груповий турнір Ліги чемпіонів. На 6-ій хвилині футболісти "Осасуни" відкрили рахунок – відзначився Карлос Куеллар. Іспанці утримували перевагу до 74-ої хвилини, коли Найджел де Йонг зрівняв рахунок.

Португальська "Бенфіка" і австрійська "Аустрія" в першому матчі в Австрії зіграли внічию 1:1. У другій грі португальці розгромили суперників з рахунком 3:0. Голи забили Руй Кошта, Нуну Гомеш і Арманду Петіт.

Лента.ру