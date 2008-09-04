Лондонський «Арсенал» у Києві буде жовто-синім

У перших числах вересня з робочим візитом делегація лондонського «Арсенала» відвідала Київ. Основним завданням англійців було познайомитися з колегами з «Динамо» і вирішити організаційні питання перебування «Арсенала» в столиці України в період з 16 по 17 вересня. Нагадаємо, що 17 вересня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського відбудеться перший матч групового турніру Ліги чемпіонів між київським «Динамо» і лондонським «Арсеналом».

На зустрічі представників клубів було вирішено, що динамівці на матч вийдуть у «домашній» білій формі, а «каноніри» вибрали гостьову – темно-сині шорти і жовті футболки. У поєдинку-відповіді в Лондоні «Арсенал» зіграє в традиційній формі – червоні футболки, білі шорти, повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ».