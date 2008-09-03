Блаттер виключив можливість договірних матчів на ЧC-2006

Президент ФІФА Зепп Блаттер заявив, що на чемпіонаті світу 2006 року не могло бути договірних матчів. Таким чином Блаттер відповів на звинувачення канадського журналіста Деклана Хілла, який написав в своїй книзі "The Fix", що результати принаймні чотирьох матчів ЧС-2006 спланували наперед, повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Гани (GFA).

У книзі Хілла розповідається, що синдикат підпільних ставок Гонконгу організував декілька договірних матчів на чемпіонаті світу в Німеччині, підкупивши футболістів збірних Гани, Еквадору і України. Журналіст стверджує, що перед початком гри групового турніру Італія - Гана (2:0), ігор 1/8 фіналу Бразилія - Гана (3:0), Англія - Еквадор (1:0) і гри 1/4 фіналу Італія - Україна (3:0) йому повідомили результати цих зустрічей.

Блаттер заявив, що чемпіонат світу з футболу є головною спортивною подією планети, і жодна команда не захоче програвати без боротьби. Президент ФІФА згадав тільки три з вказаних Хіллом матчів, підкресливши, що два з них відбулися в рамках плей-офф.

Книга Хілла "The Fix" надійшла в продаж 2 вересня. Цього ж дня офіційні представники Асоціації футболу Гани і Федерації футболу Еквадору (FEF) спростували звинувачення в тому, що гравці цих збірних брали участь в договірних матчах.

Як відзначає ганське інтернет-видання ghanaweb.com, Асоціація футболу цієї країни має намір подати на Хілла до суду. В офіційній заяві GFA йдеться, що звинувачення канадського журналіста є його вигадкою.

Лента.ру