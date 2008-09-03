Повний рейтинг ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг футбольних збірних.

Лідерство в рейтингу продовжує зберігати чемпіон Європи - збірна Іспанії. Німеччина, втративши 14 очок, віддали друге місце команді Італії, яка, на відміну від серпневого рейтингу, набрала очки (+19). У рядках з четвертого по дев`ятий (Голландія, Хорватія, Бразилія, Аргентина, Португалія) зміни в балах не привели до змін у рейтингу. Туреччина та Франція, набравши 23 і 7 очок, піднялися на три і одну позиції, відтіснивши на 12-13 місця Росію і Румунію.

Україна піднялася на дві сходинки і тепер 26-а. Набрані 13 очок могли принести і 25-е місце, але Мексика, що стрімко скотилася в минулому рейтингу, набрала рекордні для верхньої частини таблиці бали (+57) і пройшла вперед.