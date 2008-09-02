Журналіст стверджує, що на ЧС-2006 Україна грала договірний матч

Канадський журналіст Деклан Хілл написав книгу, в якій розповідається про договірні матчі на чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Хілл стверджує, що на першості планети в Німеччині сплановані були результати щонайменше чотирьох зустрічей, зокрема матчу 1/4 фіналу Італія - Україна, повідомляє інтернет-видання Goal.com.

Журналіст стверджує, що представники синдикату підпільних ставок Бангкока чинили тиск на футболістів збірних Гани, Еквадору й України. Хілл пише, що перед початком матчів групового турніру Італія - Гана (2:0), 1/8 фіналу Бразилія - Гана (3:0) і 1/4 фіналу Італія - Україна (3:0) йому повідомили точні результати цих зустрічей.

Що стосується збірної Еквадору, яка на ЧС-2006 дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Англії (0:1), то Хілл не пише про те, який саме матч за участю цієї команди був договірним. Зазначмо, що капітан збірної Гани Стівен Аппіа підтвердив, що під час чемпіонату світу до нього зверталися з пропозицією про організацію договірних матчів.

Книга Хілла "The Fix" (її назву можна перевести як "Договірняк") вийшла в продаж 2 вересня. На сайті Деклана Хілла вказано, що журналіст у минулому займався розслідуванням вбивств ватажків канадської мафії, масових вбивств у Косово і етнічних чисток в Іраку.

Нагадаємо, що переможцем чемпіонату світу 2006 року стала збірна Італії, яка виграла у фіналі у французів в серії пенальті. Третє місце посіла команда Німеччини, в матчі за третє місце взялши гору над Португалією.

Лента.ру