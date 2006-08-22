Міліція посилила охорону Київської синагоги і 4 станцій метро

Сьогодні охорону громадського порядку у Києві під час матчу між футбольними командами “Маккабі” (Ізраїль) – “Ліверпуль” (Велика Британія), який розпочнеться о 21.30 на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського, нестимуть удвічі більше співробітників МВС, ніж це відбувається при проведенні звичайних матчів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ МВС України в м.Києві, враховуючи «темпераментний характер англійських уболівальників та ситуацію в Ізраїлі», охорону громадського порядку при проведенні матчу нестимуть 1060 співробітників МВС, тоді як зазвичай це здійснюють 400-500 міліціонерів.

Посилення охорони розпочалося позавчора, тобто з моменту, коли обидві команди прибули до Києва. Під охорону взяті маршрути пересування команд, місця тренування і готелі, у яких вони оселилися. Крім того, посилено охорону Київської синагоги, станцій метрополітену «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Театральна», «Контрактова площа».

Стосовно кількості ізраїльських та англійських уболівальників, які очікуються на матч, то у ЦГЗ цифру поки назвати не можуть, пояснюючи це тим, що вболівальники прибувають не чартерними авіарейсами, а неорганізовано.

Водночас столична міліція має “сили і засоби такі, що якби стадіон був забитий тільки ними (іноземними вболівальниками), то хватило б забезпечити охорону правопорядку”, зазначили у ЦГЗ. Іноземні уболівальники будуть розосереджені по секторах, які між собою будуть розсічені ланцюгами співробітників Внутрішніх військ, “Беркуту”, “Барсу”, бійцями спеціальної моторизованої військової частини міліції. Також прихильники обох команд входитимуть і виходитимуть на стадіон через окремі виходи.

За словами співрозмовників агентства, міліція навіть взяла на особливий контроль осіб, які «асоціюють себе зі скінхедами і були помічені в неадекватних діях».

Сьогодні, починаючи з 16.30, наряди міліції, пройшовши останній інструктаж, почнуть виходити на патрулювання. Після матчу футболісти також у супроводі патрулів поїдуть до аеропорту, щоб повернутись на батьківщину.