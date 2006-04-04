Девід Бекхем зізнався, що він психічно хворий

Капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем в інтерв`ю британським ЗМІ зізнався, що страждає на психічне захворювання, а саме – нав`язливий невроз. Півзахисник мадридського "Реала" відзначив, що намагається позбутися своєї хвороби, але поки не виходить, пише Ananova. "Я пробував, але нічого змінити не можу", - сказав Бекхем.

За словами футболіста, він повинен бачити, що кожен предмет в його будинку або готельному номері лежить на строго певному місці. "Я всі предмети розставляю по прямій лінії, або стежу за тим, щоб їх було парне число. Якщо, наприклад, я розставив банки з "Пепсі" в холодильнику по порядку, і одна виявилася зайвою, то я приберу її в буфет", - розповів Бекхем.

"Перш, ніж завалитися на ліжко в готельному номері, я обов`язково приберу всі рекламні проспекти і книги в стіл. Все повинно бути красиво розкладено і знаходитися на своїх місцях", - продовжив він.

Бекхем признався, що гравці "Реала" не знають про дивацтва в його поведінці, а ось футболісти його колишнього клубу "Манчестер Юнайтед" спеціально приводили в безлад все те, до чого так трепетно відноситься капітан англійської збірної, доводячи його до сказу.

Світова організація охорони здоров`я включила нав`язливий невроз в список десяти найбільш виснажливих хвороб.

Лента.ру