Воронін теж залишив Англію

Український нападник в клубі «Ліверпуль» Андрій Воронін перейшов до німецького клубу «Герта» (Берлін) на правах сезонної оренди. Про це стало відомо у понеділок. Після того як минулого року Воронін здійснив перехід до Прем’єр-ліги з леверкузенського «Байера», він намагався закріпитися у основному складі «Ліверпуля». На його рахунку загалом 6 голів у 27 зіграних матчах за «червоних».

Німецька хвиля