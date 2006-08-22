Київська міліція готується до зустрічі з англійськими фанами

Підрозділи столичної міліції переведено на посилений режим несення служби у зв’язку із сьогоднішнім футбольним матчем між командами «Ліверпуль» (Велика Британія) - «Маккабі» (Ізраїль), який відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО після покладання квітів до Меморіалу працівникам міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків.

«Я не дуже боюсь англійських уболівальників. Тому те, що вболівальники натовчуть один одному по різних місцях, мене не стільки турбує, як імовірні расистські або терористичні прояви під час цього матчу. Так що міліція приведена у специфічний режим роботи, і цього разу наша присутність буде набагато більшою, ніж під час звичайних футбольних матчів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Такі заходи міністр пояснив тим, що «цей матч є дуже непростим, бо і Велика Британія, й Ізраїль є країнами, у яких останнім часом відбувалися серії або спроби здійснення терористичних актів».

Тому, ще раз наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС зробить усе від нього залежне для забезпечення порядку під час та після проведення матчу.