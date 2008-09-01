Скоро Шахтар матиме нового тренера?

Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу не виключає, що незабаром на його місце прийде інший наставник. Такий висновок можна зробити з його післяматчевої прес-конференції в Донецьку в неділю, пише Остров.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яким він бачить вихід з ситуації, коли «Шахтар» в національному чемпіонаті Прем`єр-ліги упевнено втрачає очки і займає 11 рядок в турнірній таблиці, пан Луческу сказав, що великі надії покладає на гру Срни, Раца, Жадсона і Брандау.

«Якщо названі гравці з`являться в складі, то все буде зовсім по-іншому. Ті футболісти, яких я випускаю на поле, повинні створювати конкуренцію основному складу, а не задовольнятися малим. На жаль, вони цього не показують. У нас навіть запасні гравці мають практику в іграх за збірні. Це теж серйозна проблема. Потрібно в іграх за клуб показувати, що ти гідний грати за національну збірну», - цитує головного тренера офіційний сайт ФК «Шахтар».

«Думаю, ми вийдемо з цієї ситуації через Лігу чемпіонів, де буде інший настрій, інша відповідальність. Або, можливо, з присутністю іншого тренера ...», - резюмував коуч.

Як повідомлялося, в 7-му турі чемпіонату України з футболу донецький «Шахтар» зіграв внічию із запорізьким «Металургом» - 2:2.

Після чергового невиграного матчу донецький «Шахтар» скотився на 11 місце з 16 можливих. Від першого рядка турнірної таблиці підопічних Мірчи Луческу відокремлює 11 очок; принциповий суперник – київське «Динамо» - випереджає гірників на 9 очок. А ось «зона вильоту» для донеччан близька, як ніколи – до «підвалу» прем`єр-ліги всього три очки.

Безвиграшна серія «Шахтаря» триває вже 4 гри. Останнього разу гірники перемагали в третьому турі маріупольський «Іллічівець». Це була 99-а перемога Мірчи Луческу в Чемпіонаті України. Своєї сотої, ювілейної вікторії румунський наставник не може дочекатися вже майже цілий місяць.