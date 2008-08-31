Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу
22:24, 31 серпня 2008Спорт
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Шахтар - нічия, Динамо - виграш
Закінчилися сьогоднішні матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу.
|Вболівальники ФК ”Шахтар” тримають плакат з написом румунською: ”Мірча, якщо точність передач зросте до 50% - з нас пиво!”
Шахтар - Металург З 2:2 (Фернандіньо 36 пен., Селезньов 45 - Челядинський 73, Алозіє 80)
Зоря – Кривбас 1:2 (Джихані 74 - Бартулович 3, 59)
Динамо - Металург Д 1:0 (Бангура 16)
Нагадаємо, що раніше зіграли:
Іллічівець - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джуричич 76)
ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)
Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68)
ФК Львів – Арсенал 0:1 (Олійник 30).
Закінчиться тур у понеділок 1 вересня матчем Дніпро – Металіст.
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