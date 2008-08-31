Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

22:24, 31 серпня 2008
Спорт
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Шахтар - нічия, Динамо - виграш

Закінчилися сьогоднішні матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу.

Вболівальники ФК ”Шахтар” тримають плакат з написом румунською: ”Мірча, якщо точність передач зросте до 50% - з нас пиво!”

Шахтар - Металург З 2:2 (Фернандіньо 36 пен., Селезньов 45 - Челядинський 73, Алозіє 80)

Зоря – Кривбас 1:2 (Джихані 74 - Бартулович 3, 59)

Динамо - Металург Д 1:0 (Бангура 16)

Нагадаємо, що  раніше зіграли:

Іллічівець - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джуричич 76)

ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)

Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68)

ФК Львів – Арсенал 0:1 (Олійник 30).

Закінчиться тур у понеділок 1 вересня матчем Дніпро – Металіст.

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