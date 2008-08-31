Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - нічия, Динамо - виграш

Закінчилися сьогоднішні матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу. Шахтар - Металург З 2:2 (Фернандіньо 36 пен., Селезньов 45 - Челядинський 73, Алозіє 80) Зоря – Кривбас 1:2 (Джихані 74 - Бартулович 3, 59) Динамо - Металург Д 1:0 (Бангура 16) Нагадаємо, що раніше зіграли: Іллічівець - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джуричич 76) ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83) Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68) ФК Львів – Арсенал 0:1 (Олійник 30). Закінчиться тур у понеділок 1 вересня матчем Дніпро – Металіст.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter