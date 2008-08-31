Шева розпочав сезон у Мілані... з лави запасних

Мілан, хоч і випустив на полі своїх численних новачків, не зміг удома обіграти скромну Болонью. З новачків до основного складу на матч з Болоньєю потрапили троє - Дзамбротта, Фламіні та Роналдіньо. Шевченко залишився у запасі, там само був і уругваєць Кардачо, а Сендероса не було навіть у заявці на матч.

З перших хвилин Мілан захопив перевагу в матчі. Болонья відповідала поодинокими контратаками. Але іноді важливіша не кількість атак, а їх якість – в одній з таких контратак Болонья повела в рахунку (ді Вайо 18). Мілан кинувся відіграватися і до перерви встиг зробити 1:1 (Амброзіні 41).

На другий тайм Мілан вийшов вже з двома форвардами - замість Янкуловські на полі з`явився довгоочікуваний Андрій Шевченко. Фани зустріли його дуже тепло і Андрій, мабуть, дуже хотів віддячити їх забитим голом, але не вийшло. Адже у нього був стовідсотковий момент, створений Роналдіньо... Бразилець з лівого краю штрафною вирізував суперпередачу на український нападаючого, той пробив з ходу, але мимо.

Взагалі, було видно, що взаєморозуміння Міланові дуже не вистачає. Той же Шевченко за два роки забув, що означає грати в одній команді із Зєєдорфом і Пірло і не завжди розумів задуми партнерів. Доводилося відбирати м`яч у суперників - як результат, багато фолів. Цим Андрій і запам`ятався.

Вихід замість Індзагі Пато гру пожвавив, але не більше. Юний бразилець також непогано віддавав під удар Шевченка, але того накрив Морас.

Болонья відсиджувалася біля своїх воріт, але про випади не забувала. На 79-й Валіані метрів з 23-х просто вбив м`яч в ближню дев`ятку воріт.

Мілан програв 1:2.

За матеріалами football.ua