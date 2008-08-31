Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився третій тур англійської Прем`єр-ліги:

Челсі – Тоттенхем 1:1 (Белетті 27 - Бент 45)

Сандерленд – Манчестер Сіті 0:3 (Айленд 45, Райт-Філіпс 50, 57)

Астон Вілла - Ліверпуль 0:0

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Болтон - Вест Бромвіч 0:0

Евертон - Портсмут 0:3 (Дефо 11, 68, Джонсон 40)

Халл Ситі - Віган 0:5 (Рікеттс 4 авт., Валенсія 12, Закі 62, 80, Хескі 67)

Міддлсбро - Стік Сіті 2:1 (Алвеш 36, Санлі 84 – Хойт 71 авт.)

Вест Хем - Блекберн 4:1 (Девенпорт 12, Дамба 20 авт., Белламі 90, Коул 90- Робертс 22 )

Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Ван Персі 12 пен., 40, Денілсон 58).

Матч МЮ - Фулхем пропущений через участь МЮ в поєдинку за Суперкубок.

Таким чином, Челсі й Ліверпуль втратили перші очки в першості, проте з 7 очками кожен, зберегли за собою верхні рядки. Проте тепер за ними щільна 6-очкова група з чотирьох команд (МСіті, Арсенал, Вест Хем, Міддлсбро). По 4 очки набрали шість команд (Астон Вілла, Болтон, МЮ, Блекберн, Ньюкасл, Халл Сіті). Також шість команд набрали по 3 очки (Віган, Фулхем, Стік Сіті, Портсмут, Евертон, Сандерленд). Тоттенхему і Вест Бромвічу поки що дісталося тільки по одному очкові.