Руслан Чагаєв не визнав перемогу Валуєва

Узбецький боксер Руслан Чагаєв заявив, що він не згоден з рішенням суддів, які віддали росіянинові Миколі Валуєву перемогу над Джоні Руїсом в бою за титул чемпіона WBA (Світова боксерська асоціація). Чагаєв вважає, що найсправедливішим результатом двобою була б нічия, повідомляє Лента.ру з посиланням на fightnews.com.

За словами узбецького спортсмена, ближчим до успіху був Руїс, а не Валуєв, і якби судді зафіксували перемогу американця, "ніхто б не поскаржився". Оцінюючи виступ боксерів, Чагаєв сказав, що не побачив в їх діях нічого принципово нового. За його словами, Руїс став агресивнішим, а Валуєв почав краще використовувати джеб (прямий удар лівою рукою).

У квітні 2007 року узбецький боксер переміг Валуєва і відібрав у нього чемпіонське звання. Після цього росіянин домігся права на матч-реванш з Чагаєвим, але їх бій не відбувся через травму узбецького спортсмена. WBA оголосила Чагаєва "тимчасово нечинним чемпіоном" і розіграла свій титул між Валуєвим і Руїсом.

Тепер Чагаєв має право зустрітися з Валуєвим до червня 2009 року. Узбецький боксер пообіцяв залікувати свою травму (розрив ахіллова сухожилля лівої ноги), повернутися на ринг і показати Валуєву, хто справжній чемпіон світу.