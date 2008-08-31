Одеса відроджує імідж шахової столиці світу

2 вересня на Грецькій площі Одеси відбудеться III міжнародний шаховий турнір, в рамках якого шахісти різного віку проведуть одночасну гру на 214 дошках. На честь Дня Одеси відбудеться народний турнір з шахового бліцу «Кубок Соборки», а також відкриється ярмаркове містечко для шанувальників цієї гри.

«Мета реалізації цього проекту, - заявив на зустрічі з журналістами один з організаторів турніру, міжнародний гросмейстер Володимир ТУКМАКОВ, - відродження іміджу Одеси як однієї з шахових столиць світу, великого міжнародного інтелектуального центру».

За його словами, учасники та гості свята скуштують гігантський «Шаховий торт» з 214 свічками на честь іменинниці-Одеси. А до кінця Дня міста буде розіграно головні призи «Шахового містечка» і буде обрано «Шахового короля» – до наступного вересневого «Шахового ярмарку».

Шахове свято, яке організовує на Соборці муніципальна «Агенція програм розвитку Одеси», закінчиться концертною програмою майстрів мистецтв.