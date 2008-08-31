Результат бою Валуєв-Руїс переглянуто

Організатори бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA (Світова боксерська асоціація) між росіянином Миколою Валуєвим і американцем Джонні Руїсом визнали, що результат поєдинку, оголошений одразу після його закінчення, виявився помилковим.

Валуєву присуджено перемогу одностайним рішенням суддів, а не більшістю їх голосів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

По закінченні 12-раундового поєдинку, що відбувся 30 серпня в Берліні, було оголошено, що два арбітри віддали перемогу Валуєву (116:113 і 116:111), а японець Такеши Сімакава виставив очки на користь Руїса (113:114). Проте пізніше з`ясувалося, що Сімакава також назвав переможцем росіянина (з рахунком 114:113).

За словами японського арбітра, помилка сталася, оскільки в одній з карток, куди судді записують переможця кожного раунду, імена боксерів були переплутані місцями. Як зазначає AFP, Симакава віддав перемогу Валуєву в останньому раунді (10:9), а делегат WBA Джон Мек побачив, що суддя виставив очки на користь Руїса.

Мек узяв провину на себе і вибачився перед уболівальниками, що дивилися бій. Таким чином, остаточний результат поєдинку - перемога Валуєва одностайним рішенням суддів.

Після бою Джонні Руїс заявив, що, на його думку, перемогу отримав саме він. Американець також висловив надію, що матиме можливість зустрітися з Валуєвим ще раз. Російський боксер визнав, що в бою з Руїсом йому не вдалося показати всього, що він хотів.