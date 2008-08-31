Миколі Валуєву присудили титул чемпіона світу (додані фото)

Російський боксер-важкоатлет Микола Валуєв став чемпіоном світу за версією Cвітової боксерської асоціації WBA, перемігши американця Джонні Руїса. За підсумками 12 раундів двоє з трьох суддів (116:113 і 116:111) назвали його переможцем, один арбітр віддав перемогу Руїсу (114:113). Таким чином, Валуєв повернув собі титул, програний торік Руслану Чагаєву.

Велику частину бою Валуєв добивався переваги за рахунок прямих ударів лівою рукою. Руїс відповідав контратаками.

Це 49-а перемога Валуєва на професійному рингу.

Фото AP и Reuters