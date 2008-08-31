Спартак продав Павлюченка за 17,4 мільйона євро

Форвард збірної Росії з футболу Роман Павлюченко перейшов з московського "Спартака" в клуб англійської Прем`єр-ліги "Тоттенхем", повідомляє офіційний сайт лондонської команди. Фінансові подробиці операції офіційно не розголошуються, але за інформацією ВВС News, "Тоттенхем" заплатив за гравця 14 мільйонів фунтів стерлінгів (17,4 мільйона євро).

Роман Павлюченко виступав за московський "Спартак" з 2003 року. За цей час він забив 75 голів у матчах чемпіонату Росії. За збірну Росії нападаючий провів 22 гри і забив 9 м`ячів, зокрема 3 на чемпіонаті Європи 2008 року. Всього за кар`єру Павлюченко забив 113 голів.

Лента.ру