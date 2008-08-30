Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги

21:30, 30 серпня 2008
Спорт
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День автоголів

Завершилися сьогоднішні матчі в англійській Прем`єр лізі:

Болтон - Вест Бромвіч 0:0

Евертон - Портсмут 0:3 (Дефо 11, 68, Джонсон 40)

Халл Сіті - Віган 0:5  (Рікеттс 4 авт., Валенсія 12, Закі 62, 80, Хескі 67)

Мідлсбро - Сток Сіті 2:1 (Алвеш 36, Санлі 84 – Хойт 71 авт.)

Вест Хем - Блекберн 4:1 (Девенпорт 12, Дамба 20 авт., Белламі 90, Коул 90 - Робертс 22 )

Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Ван Персі 12 пен., 40, Денілсон 58)

Завтра відбудуться ще три матчі: Челсі – Тоттенхем, Сандерленд – Манчестер Сіті, Астон Вілла - Ліверпуль.

 

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