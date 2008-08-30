Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла і Чорноморець радують рахунком

Завершилися сьогоднішні матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу Іллічівець – Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джурічич 76) ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 – Фурта 83) Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68) Нагадаємо, вчора відбувся матч ФК Львів – Арсенал. Рахунок - 0:1 на користь киян, м`яч на рахунку Олейника 30. Завтра ж у боротьбу вступає “важка артилерія”. Ключовим матчем безумовно стане зустріч у Києві, де Динамо прийматиме лідера чемпіонату донецький Металург. Окрім цього відбудуться зустрічі Шахтар - Металург З, Зоря – Кривбас. Завершиться тур у понеділок 1 вересня матчем Дніпро – Металіст.

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