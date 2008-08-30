Шевченко зізнався, що дуже скучав за Міланом

Перед стартом чемпіонату Італії Андрій Шевченко і Філіп Сендерос провели прес-конференцію.

"Я зроблю все можливе, щоб повернути довіру тіфозі - я хочу грати і повернути собі минулу форму", - говорить Шевченко.

"Чому я проміняв Лігу чемпіонів на Кубок УЄФА? Але ж мене запросив найкращий клуб світу - я не сумнівався ані секунди!", - розповідає мотиви свого переходу Сендерос.

"Я дуже скучав за Міланом - для мене повернутися сюди означає повернутися додому. Мені було дуже складно йти в Челсі - але минуле це минуле. Потрібно думати про сьогодення і майбутнє. Я дуже багато зрозумів за ці два роки", - додає український нападник.

Також було оголошено, під якими номерами виступатимуть новачки россо-нері - Шевченко, як і передбачалося узяв 76-й, а Сендерос - 24-ий.

Football.ua