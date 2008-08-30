Протасов пішов у відставку
12:24, 30 серпня 2008Спорт
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Гендиректор ФК "Дніпро" призначив в.о.
Після поразки в Кубку УЄФА від швейцарської "Беллінцони" головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Олег Протасов подав у відставку. Як повідомив генеральний директор ФК "Дніпро" Андрій Стеценко, прохання Протасова задовольнили.
Виконуючим обов`язки наставника команди призначено Володимира Безсонова, інформує офіційний сайт ФК "Дніпро".
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