Протасов пішов у відставку

Гендиректор ФК "Дніпро" призначив в.о.

Після поразки в Кубку УЄФА від швейцарської "Беллінцони" головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Олег Протасов подав у відставку. Як повідомив генеральний директор ФК "Дніпро" Андрій Стеценко, прохання Протасова задовольнили. Виконуючим обов`язки наставника команди призначено Володимира Безсонова, інформує офіційний сайт ФК "Дніпро".

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