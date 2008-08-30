Тимощуком цікавиться «Баварія»
10:45, 30 серпня 2008Спорт
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Закриття трансферного вікна перенесли
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Відомо також, що мюнхенці готові викласти 25 мільйонів за форварда "Штутгарта" Маріо Гомеса.
Тим часом керівництво Німецької футбольної ліги повідомило, що термін закриття трансферного вікна перенесено на добу - до 24 годин 1 вересня. "Не виключено, що до кінця кампанії ми декого купимо", - заявив менеджер "Баварії" Улі Хенесс. Ще до цього було оголошено, що оборону баварців повинен підсилити чемпіон світу-2006 з "Мілана" Массімо Оддо: італійця німецький клуб бере на рік в оренду.
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