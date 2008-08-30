Альпіністи з України підкорили найвищу гору Західної Європи

Група українських альпіністів у складі шести осіб з нагоди 17-ї річниці Незалежності України достроково підкорила найвищу гору Західної і Центральної Європи вершину Монблан (4808 м) в Альпах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України, сходження відбулося за підтримки партії і мало на меті привернути увагу європейців до України, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу.

Наймолодшому учаснику експедиції Андрію БЄЛОМУ 23 роки, найстаршому – чемпіону СРСР з альпінізму Юрію ЄРШОВУ – 76.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці прес-служба ЄПУ поінформувала, що альпіністи здолали відмітку 3187 м, на завтра планувалося пройти відмітку 3800 м, а на післязавтра, 31 серпня, – підкорити Монблан.