Зеніт виграв у матчі за Суперкубок

Володар Кубка УЄФА петербурзький Зеніт (Росія) виграв матч за Суперкубок у переможця Ліги Чемпіонів "Манчестера Юнайтед" (Англія) 2:1.

На 44-й хвилині після розіграшу кутового справа Денісов зустрів м`яч біля ближньої штанги, головою перекинув уздовж воріт, а Погребняк набіг на м`яч на лінії воріт. 1:0.

Другий м`яч Зеніт забив на 58-й хвилині. Португалець Данні, який грав за Зеніт перший матч, узяв гру на себе. З м`ячем пішов з центру на фланг і сам же звідти в боротьбі пройшов до штрафної і за секунду до того, як на ньому зімкнулися захисники вдарив у протихід ван дер Сару - 2:0. "Можливо, 30 мільйонів не такі вже великі гроші", - сказав коментатор.

МЮ перейшов до контрдій. Англійці фізично виглядали міцніше, тисли по всій ширині поля. Масована атака на 72-й хвилині призвела до гола - Руні накинув на кут воротарської, м`яч прийняв Тевес і прострелив, а Відич впритул копнув м`яч у сітку під захисником. 2:1.

Тиск тривав і далі, але Зеніт витримав і переміг.

Красива, гідна гра, де було багато доброї майстерності і жорсткої боротьби майже без грубості.