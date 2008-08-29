Зіграно перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу
21:40, 29 серпня 2008Спорт
866
Арсенал набирає 9 очок
Закінчився матч ФК Львів - Арсенал - перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу.
ФК Львів - Арсенал 0:1 (Олійник 30).
Арсенал набирає 9 очок, у ФК Львів залишаються 5.
Завтра грають: Іллічівець - Ворскла, ФК Харків - Карпати, Таврія - Чорноморець
Післязавтра: Шахтар - Металург З, Зоря - Кривбас, Динамо - Металург Д
1 вересня: Дніпро - Металіст
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter