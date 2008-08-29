Зіграно перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал набирає 9 очок

Закінчився матч ФК Львів - Арсенал - перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу. ФК Львів - Арсенал 0:1 (Олійник 30). Арсенал набирає 9 очок, у ФК Львів залишаються 5. Завтра грають: Іллічівець - Ворскла, ФК Харків - Карпати, Таврія - Чорноморець Післязавтра: Шахтар - Металург З, Зоря - Кривбас, Динамо - Металург Д 1 вересня: Дніпро - Металіст

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