Зіграно перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу

21:40, 29 серпня 2008
Спорт
866

Арсенал набирає 9 очок

Закінчився матч  ФК Львів - Арсенал - перший матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу.

ФК Львів - Арсенал 0:1 (Олійник 30).

Арсенал набирає 9 очок, у ФК Львів залишаються 5.

Завтра грають: Іллічівець - Ворскла, ФК Харків - Карпати, Таврія - Чорноморець

Післязавтра: Шахтар - Металург З, Зоря - Кривбас, Динамо - Металург Д

1 вересня: Дніпро - Металіст

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter