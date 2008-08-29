Букмекери прийняли ставки на матч МЮ – Зеніт

Російська контора "Марафон" встановила такі коефіцієнти на вірогідний результат гри між переможцем Ліги чемпіонів "МЮ" і володарем Кубка УЕФА "Зенітом": 1,61 на перемогу "МЮ", 3,85 на нічию в основний час, 4,90 на перемогу "Зеніту".

Приблизно таке ж співвідношення коефіцієнтів спостерігається у міжнародної контори Bwin, при цьому різниця в цифрах на користь англійського клубу ще більша: на перемогу "МЮ" - 1,55, на нічию - 3,65, на перемогу "Зеніту" - 5,50.

Британські букмекери з "Вільям Хілл" приймають ставки на успіх "Манчестера" з розрахунку 4 до 6, на нічию - 5 до 2, на перемогу російського клубу - 9 до 2.