Результати жеребкування Кубка УЄФА

Сьогодні в Монако відбулося жеребкування першого раунду Кубка УЄФА.

Всі пари першого раунду:

Мілан (Італія) - Цюріх (Швейцарія)

Тімішоара (Румунія) - Партизан (Сербія)

Герта (Німеччина) - Сент-Патрікс (Ірландія)

Баник (Чехія) - Спартак Москва (Росія)

Металіст Харків (Україна) - Бешикташ (Туреччина)

Портсмут (Англія) - Гімараеш (Португалія)

Кайсеріспор (Туреччина) - Парі Сен-Жермен (Франція)

Севілья (Іспанія) - Зальцбург (Австрія)

Вольфсбург (Німеччина) - Рапід Бухарест (Румунія)

Сампдорія (Італія) - Каунас (Литва)

Марітіму (Португалія) - Валенсія (Іспанія)

Динамо Загреб (Хорватія) - Спарта Прага (Чехія)

Манчестер Сіті (Англія) - Омонія (Кіпр)

Янг Бойз (Швейцарія) - Брюгге (Бельгія)

Нансі (Франція) - Мазервелл (Шотландія)

Евертон (Англія) - Стандард (Бельгія)

Наполі (Італія) - Бенфіка (Португалія)

Беллінцона (Швейцарія) - Галатасарай (Туреччина)

Неймеген (Нідерланди) - Динамо Бухарест (Румунія)

Расінг (Іспанія) - Хонка (Фінляндія)

АПОЕЛ (Кіпр) - Шальке-04 (Німеччина)

Літекс (Болгарія) - Астон Вілла (Англія)

Аустрія Відень (Австрія) - Лех (Польща)

Сетубал (Португалія) - Херенвеєн (Нідерланди)

Бранн (Норвегія) - Депортіво (Іспанія)

Славія Прага (Чехія) - Васлуй (Румунія)

Славній Копрівніца (Хорватія) - ЦСКА Москва (Росія)

Брондбю (Данія) - Русенборг (Норвегія)

Чорно Море (Болгарія) - Штутгарт (Німеччина)

Ренн (Франція) - Твенте (Нідерланди)

Аякс (Нідерланди) - Борац (Сербія)

Тоттенхем (Англія) - Вісла Краків (Польща)

Копенгаген (Данія) - Москва (Росія)

Жіліна (Словаччина) - Левські (Болгарія)

Борусія Дортмунд (Німеччина) - Удінезе (Італія)

Брага (Португалія) - Артмедиа (Словаччина)

Фейенорд (Нідерланди) - Кальмар (Швеція)

Гамбург (Німеччина) - Уніря (Румунія)

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) - Сент-Етьен (Франція)

Норшелланд (Данія) - Олімпіакос (Греція)

Матчі першого кола відбудуться 18 вересня і 2 жовтня. Через п`ять днів після завершення цього етапу буде проведено жеребкування групового етапу. Його матчі будуть зіграні 23 жовтня, 6 листопада, 27 листопада, 3/4 грудня і 17/18 грудня. По три найсильніші клуби, які вийдуть з кожної групи плюс вісім команд, що зайняли треті місця в своїх квартетах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, потраплять в 1/16 фіналу. Зустрічі цього раунду пройдуть в лютому. Фінал прийме стамбульський стадіон "Шюкру Сарачоглу" 20 травня.

За матеріалами сайту УЄФА