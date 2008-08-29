Результати жеребкування Кубка УЄФА
Харків`янам дісталися турки
Сьогодні в Монако відбулося жеребкування першого раунду Кубка УЄФА.
Всі пари першого раунду:
Мілан (Італія) - Цюріх (Швейцарія)
Тімішоара (Румунія) - Партизан (Сербія)
Герта (Німеччина) - Сент-Патрікс (Ірландія)
Баник (Чехія) - Спартак Москва (Росія)
Металіст Харків (Україна) - Бешикташ (Туреччина)
Портсмут (Англія) - Гімараеш (Португалія)
Кайсеріспор (Туреччина) - Парі Сен-Жермен (Франція)
Севілья (Іспанія) - Зальцбург (Австрія)
Вольфсбург (Німеччина) - Рапід Бухарест (Румунія)
Сампдорія (Італія) - Каунас (Литва)
Марітіму (Португалія) - Валенсія (Іспанія)
Динамо Загреб (Хорватія) - Спарта Прага (Чехія)
Манчестер Сіті (Англія) - Омонія (Кіпр)
Янг Бойз (Швейцарія) - Брюгге (Бельгія)
Нансі (Франція) - Мазервелл (Шотландія)
Евертон (Англія) - Стандард (Бельгія)
Наполі (Італія) - Бенфіка (Португалія)
Беллінцона (Швейцарія) - Галатасарай (Туреччина)
Неймеген (Нідерланди) - Динамо Бухарест (Румунія)
Расінг (Іспанія) - Хонка (Фінляндія)
АПОЕЛ (Кіпр) - Шальке-04 (Німеччина)
Літекс (Болгарія) - Астон Вілла (Англія)
Аустрія Відень (Австрія) - Лех (Польща)
Сетубал (Португалія) - Херенвеєн (Нідерланди)
Бранн (Норвегія) - Депортіво (Іспанія)
Славія Прага (Чехія) - Васлуй (Румунія)
Славній Копрівніца (Хорватія) - ЦСКА Москва (Росія)
Брондбю (Данія) - Русенборг (Норвегія)
Чорно Море (Болгарія) - Штутгарт (Німеччина)
Ренн (Франція) - Твенте (Нідерланди)
Аякс (Нідерланди) - Борац (Сербія)
Тоттенхем (Англія) - Вісла Краків (Польща)
Копенгаген (Данія) - Москва (Росія)
Жіліна (Словаччина) - Левські (Болгарія)
Борусія Дортмунд (Німеччина) - Удінезе (Італія)
Брага (Португалія) - Артмедиа (Словаччина)
Фейенорд (Нідерланди) - Кальмар (Швеція)
Гамбург (Німеччина) - Уніря (Румунія)
Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) - Сент-Етьен (Франція)
Норшелланд (Данія) - Олімпіакос (Греція)
Матчі першого кола відбудуться 18 вересня і 2 жовтня. Через п`ять днів після завершення цього етапу буде проведено жеребкування групового етапу. Його матчі будуть зіграні 23 жовтня, 6 листопада, 27 листопада, 3/4 грудня і 17/18 грудня. По три найсильніші клуби, які вийдуть з кожної групи плюс вісім команд, що зайняли треті місця в своїх квартетах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, потраплять в 1/16 фіналу. Зустрічі цього раунду пройдуть в лютому. Фінал прийме стамбульський стадіон "Шюкру Сарачоглу" 20 травня.
За матеріалами сайту УЄФА