Сьогодні Тимощук позмагається з Невіллом за Суперкубок УЄФА

Сьогодні в Монако англійський "Манчестер Юнайтед" і петербурзький "Зеніт" битимуться за Суперкубок Європи.

"Зеніт" може стати першим російським володарем Суперкубка УЄФА, але для цього наставникові пітерців Діку Адвокаату потрібно обіграти "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона, якого голландець вважає найкращим тренером світу.

Минулого сезону "Зеніт" здобув Кубок УЄФА, завдяки чому у Адвокаата є можливість вперше позмагатися за Суперкубок УЄФА. Фергюсон у свою чергу може стати першим, хто завоював почесний трофей тричі. "Недавно мене запитали, чи є сер Алекс найкращим тренером Європи, - розповів Адвокаат. - Я ж вважаю його кращим наставником планети.

Фергюсон, який вже вигравав Суперкубок УЄФА з "Абердіном" (1983) і "МЮ" (1991), також не пошкодував компліментів на адресу свого візаві. "Глазго і Санкт-Петербург істотно відрізняються один від одного. Уміти швидко пристосовуватися до обставин - чудова якість, - сказав тренер манкуніанців. - Адвокаат може похвалитися прекрасною тренерською кар`єрою, адже він добивався успіху, де б не працював".

Обидва наставники зійшлися на думці, що у п`ятницю ввечері на стадіоні "Луи-II" буде атакуючий футбол.

"МЮ" в двох стартових турах прем`єр-ліги набрав чотири очки. Манкуніанці напевно виглядатимуть свіжішими за "Зеніт", за плечима якого вже 19 матчів в чемпіонаті Росії, відзначає офіційний сайт УЄФА. Фергюсон обіцяє випустити на поле тих, що недавно залікували травми Оуена Харгрівза, Пак Чжі Суна і Гері Невілла, повернеться в "основу" і Нані, який відбуває дискваліфікацію на внутрішній арені. Не допоможе "МЮ" Кріштіану Роналду, який пошкодив гомілковостопний суглоб. Фергюсон пообіцяв, що не повторить помилок 1999 року, коли його команда поступилася "Лаціо" в дуелі за Суперкубок УЄФА. "Тоді я виставив на гру мало не резервний склад, - згадує шотландець. - "Лаціо" після фінального свистка святкував перемогу так, як ніби виграв чемпіонат світу. Я вирішив, що більше ніколи не вчиню так, як в 1999-му. У п`ятницю у нас буде куди сильніша команда".

Матч за Суперкубок УЄФА почнеться о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляцію вестиме телеканал "Інтер".