Розклад матчів київського Динамо в Лізі чемпіонів

Як повідомляв УНІАН, вчора в Монако відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів. Українські клуби дізналися своїх суперників. Завдяки капризулі-долі і «спритності рук» виконавчого директора УЄФА Девіда Тейлора і Кріштіано Роналду «Динамо-Київ» опинилося в групі «G», де суперниками киян стали «Арсенал», «Порту» і «Фенербахче», відзначає прес-служба клубу.

Календар матчів у групі «G»:

17 вересня

"Динамо" – "Арсенал"

"Порту" – "Фенербахче"

30 вересня

"Фенербахче" – "Динамо"

"Арсенал" – "Порту"

21 жовтня

"Порту" – "Динамо" "Фенербахче" – "Арсенал"

5 листопада

"Динамо" – "Порту"

"Арсенал" – "Фенербахче"

25 листопада

"Арсенал" – "Динамо" "Фенербахче" – "Порту"

10 грудня

"Динамо" – "Фенербахче"

"Порту" – "Арсенал"