Розклад матчів київського Динамо в Лізі чемпіонів
Починаємо з англійського сніданку...
Як повідомляв УНІАН, вчора в Монако відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів. Українські клуби дізналися своїх суперників. Завдяки капризулі-долі і «спритності рук» виконавчого директора УЄФА Девіда Тейлора і Кріштіано Роналду «Динамо-Київ» опинилося в групі «G», де суперниками киян стали «Арсенал», «Порту» і «Фенербахче», відзначає прес-служба клубу.
Календар матчів у групі «G»:
17 вересня
"Динамо" – "Арсенал"
"Порту" – "Фенербахче"
30 вересня
"Фенербахче" – "Динамо"
"Арсенал" – "Порту"
21 жовтня
"Порту" – "Динамо" "Фенербахче" – "Арсенал"
5 листопада
"Динамо" – "Порту"
"Арсенал" – "Фенербахче"
25 листопада
"Арсенал" – "Динамо""Фенербахче" – "Порту"
10 грудня
"Динамо" – "Фенербахче"
"Порту" – "Арсенал"