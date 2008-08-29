Назвали кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону (фото)

08:04, 29 серпня 2008
Спорт
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"God for Harry, England, and Saint George!"

Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів було вибрано кращих гравців минулого сезону найпрестижнішого клубного європейського турніру:

Кращий голкіпер: Петр Чех («Челсі»).

Кращий захисник: Джон Террі («Челсі»).

Кращий півзахисник: Френк Лемпард («Челсі»).

Кращий нападаючий: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Кращий гравець року: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Фото АР

Радіо Свобода

 

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