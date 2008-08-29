Назвали кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону (фото)

"God for Harry, England, and Saint George!"

Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів було вибрано кращих гравців минулого сезону найпрестижнішого клубного європейського турніру: Кращий голкіпер: Петр Чех («Челсі»). Кращий захисник: Джон Террі («Челсі»). Кращий півзахисник: Френк Лемпард («Челсі»). Кращий нападаючий: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»). Кращий гравець року: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»). Радіо Свобода

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