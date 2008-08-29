Назвали кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону (фото)
08:04, 29 серпня 2008Спорт
1167
"God for Harry, England, and Saint George!"
Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів було вибрано кращих гравців минулого сезону найпрестижнішого клубного європейського турніру:
Кращий голкіпер: Петр Чех («Челсі»).
Кращий захисник: Джон Террі («Челсі»).
Кращий півзахисник: Френк Лемпард («Челсі»).
Кращий нападаючий: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Кращий гравець року: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
|Фото АР
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter