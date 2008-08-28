Результати жеребкування Ліги Чемпіонів

Шахтар і Динамо в групах C і G

Закінчилося жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів УЄФА Группа A. Челсі, Рома, Бордо, Клуж Группа B. Інтер, Вердер, Панатінаікос, Анартосіс Группа C. Барселона, Спортинг, Базель, Шахтар Группа D. Ливерпуль, ПСВ, Марсель, Атлетико Группа E. МЮ, Вільяреал, Селтік, Ольборг Группа F. Ліон, Баварія, Стяуа, Фіорентина Группа G. Арсенал, Порту, Фенербахче, Динамо Группа H. Реал, Ювентус, Зеніт, БАТЕ

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