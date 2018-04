Голи в матчі Динамо Київ - Спартак Москва (відео)

Вчора в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на своєму полі розгромило московський Спартак з рахунком 4:1 (за сумою двох матчів 8:2) і вийшло в груповий етап ЛЧ.

Відео голів

перший тайм

другий тайм

Відео з сайту Чемпіон