Голи в матчі Динамо Київ - Спартак Москва (відео)
15:13, 28 серпня 2008Спорт
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Чекаємо наступних суперників
Вчора в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на своєму полі розгромило московський Спартак з рахунком 4:1 (за сумою двох матчів 8:2) і вийшло в груповий етап ЛЧ.
Відео голів
перший тайм
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