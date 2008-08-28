Голи в матчі Динамо Київ - Спартак Москва (відео)

Чекаємо наступних суперників

Вчора в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на своєму полі розгромило московський Спартак з рахунком 4:1 (за сумою двох матчів 8:2) і вийшло в груповий етап ЛЧ. Відео голів перший тайм Get the Flash Player to see this player. другий тайм Get the Flash Player to see this player. Відео з сайту Чемпіон

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