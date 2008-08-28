Луческу заявив, що у Шахтаря в чемпіонаті «будуть проблеми»

Для донецького «Шахтаря» вихід з групи в Лізі чемпіонів стає важливішим за чемпіонат України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі команди, про це заявив головний тренер «гірників» Мірча ЛУЧЕСКУ на прес-конференції після матчу «Динамо» (Загреб) – «Шахтар» (Донецьк) третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УФА.

Як повідомлялося, «гірники» виграли матч з рахунком 3:1 і вийшли в груповий етап Ліги.

«Для нас дуже важливий вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів. Наш наступний пріоритет – вихід з групи. Вважаю, це поки що важливіше, ніж те, що відбувається в чемпіонаті України», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Коментуючи гру своїх підопічних, він зазначив, що «ми віддали перевагу запальним футболістам». «Ми чекали, що «Динамо» атакуватиме, тобто за спинами їхньої оборони відкриються вільні зони, - і тут стане в нагоді швидкість», - зазначив тренер «Шахтаря».

Він також зізнався, що чекав, «що гра буде значно складнішою, особливо, після останніх двох виграшів «Динамо» в першості Хорватії». «Ми були впевнені, що після таких успіхів наш супротивник буде повністю мобілізований, стане пресингувати по всьому полю. Але ми підготувалися до цього: легко виходили з-під їхньої опіки, наш захист дуже добре контактував із середньою лінією», - похвалив М. ЛУЧЕСКУ своїх гравців. Гравцям «Динамо» він побажав вдало виступити в Кубку УЄФА.

Крім того, М. ЛУЧЕСКУ заявив, що в чемпіонаті України в його команди «все-таки будуть проблеми» і пов`язав це з упередженим суддівством.

«У матчі з «Металістом» фіксувалося положення поза грою, якого й близько не було, як і у Львові, та багатьох інших моментах... Добре, що зараз ми сконцентровані на Лізі чемпіонів, де грають у відкритий футбол і немає команд, які всі 90 хвилин стоять у своєму штрафному майданчику», - додав М.ЛУЧЕСКУ.