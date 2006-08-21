Ющенко нагородив Ахметова орденом «За заслуги» І ступеня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив державними нагородами України головного тренера національної збірної команди України з футболу Олега БЛОХІНА, президента Федерації футболу України, члена Виконкому УЄФА, члена Комітету національних асоціацій ФІФА Григорія СУРКІСА, президента ФК «Динамо» Київ» Ігоря СУРКІСА та народного депутата України, почесного президента акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк» Рената АХМЕТОВА.

Текст відповідного Указу № 697/2006 від 19 серпня 2006 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, “за досягнення високих спортивних результатів на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року (Федеративна Республіка Німеччина), виявлені мужність, самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України” О.БЛОХІНА та Г.СУРКІСА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Р.АХМЕТОВА та І.СУРКІСА Президент нагородив орденом «За заслуги» І ступеня. Такої ж нагороди удостоєно:

Бориса ВОСКРЕСЕНСЬКОГО – віце-президента Федерації футболу України,

Ігоря ЛИТОВЧЕНКА – президента акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.», м. Київ

Олександра СЛОБОДЯНА – президента акціонерного товариства «Оболонь», почесного президента футбольного клубу «Оболонь», м. Київ;

Івана ФЕДОРЕНКА – першого віце-президента Національного олімпійського комітету, виконавчого директора Виконавчої дирекції Євро–2012.

Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено:

Анатолія ДЕМ`ЯНЕНКА – головного тренера акціонерного товариства «Футбольний клуб «Динамо» Київ»,

Євгена КУЧЕРЕВСЬКОГО – спортивного директора товариства «Футбольний клуб «Дніпро», м. Дніпропетровськ,

Геннадія ЛИТОВЧЕНКА – тренера національної молодіжної збірної команди України з футболу;

Володимира МАЛЮТУ – лікаря національної збірної команди України з футболу;

Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА – старшого тренера національної молодіжної збірної команди України з футболу;

Сергія СТОРОЖЕНКА – першого віце-президента Федерації футболу України, заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.

Ще ряд представників Федерації футболу України нагороджені орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Це, зокрема, віце-президент Федерації футболу України Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, старший тренер юнацької збірної команди України з футболу Юрій КАЛІТВІНЦЕВ, віце-президент Федерації футболу України, заступник шефа офіційної делегації національної збірної команди України на чемпіонаті світу 2006 року Володимир ЛАШКУЛ; головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ, президент товариства «Футбольний клуб «Металург», м. Донецьк Сергій ТАРУТА, віце-президента Федерації футболу України Сергій ТАТУЛЯН.

Орденом Данила Галицького нагороджено народного депутата України, почесного президента громадської організації «Футбольний клуб «Іллічівець» міста Маріуполя, Донецька область Володимира БОЙКА і Маріупольського міського голову Юрія ХОТЛУБЕЯ.

Ордени «За заслуги» II ступеня отримали тренери національної збірної команди України з футболу Володимир ВЕРЕМЕЄВ та Олег КУЗНЄЦОВ; орден «За заслуги» III ступеня - тренер національної збірної команди України з футболу Андрій БАЛЬ.

А орденом «За мужність» III ступеня В.ЮЩЕНКО нагородив 24-х гравців національної збірної команди України з футболу. Ще 18 футболістів нагороджені медаллю «За працю і звитягу».

Крім того, “за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного футболу, досягнення високих спортивних результатів футбольними збірними командами України, підготовку спортсменів міжнародного класу” медаллю «За працю і звитягу» нагороджено: Вікторію БАБАРИЦЬКУ – помічника-референта президента Федерації футболу України, Валерія БАХУРА – керівника Інтернет-студії Федерації футболу України; Віктора ДЕРДО – голову комітету арбітрів Федерації футболу України; Андрія ПАВЕЛКА – голову федерації футболу Дніпропетровської області, Анатолія ПОКОРСЬКОГО та Людмилу РОСЛЯКОВУ – кухарів ФК «Динамо» (Київ), Сергія ПОЛІЩУКА – президента футбольного клубу «Кривбас» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область); Миколу ПОТОПАЛЬСЬКОГО та Віктора СТАРЧУ – водіїв ФК «Динамо» (Київ), Віктора ПРОКОПЕНКА – народного депутата України, колишнього спортивного директора акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк» та інших.

Також цим Указом глава держави присвоїв почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений журналіст України», «Заслужений лікар України», «Заслужений працівник охорони здоров`я України», «Заслужений економіст України», «Заслужений працівник сфери послуг України».