У Пекіні запалав вогонь Паралімпійських ігор-2008

09:42, 28 серпня 2008
Спорт
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Церемонія відбулася в Храмі Неба

У Пекіні сьогодні урочисто запалено вогонь Паралімпійських ігор-2008.

Як передає ІТАР-ТАСС, церемонія відбулася в Храмі Неба, де в давнину китайські імператори здійснювали обряд жертвопринесення вищій силі.

Факел було запалено від сонячних променів з допомогою параболічного дзеркала.

Естафета, яка стартуватиме 29 серпня і триватиме дев`ять днів, проходитиме під девізом "Трансцендентна інтеграція і рівність".

В цілому за цей час 850 факелоносців пронесуть факел через 11 міст Китаю за маршрутом завдовжки в 13 тис. км, який складений так, аби відобразити унікальність старокитайської цивілізації і продемонструвати успіхи сучасності.

Естафета пройде одночасно двома маршрутами - "Стародавній Китай " і "Сучасний Китай", які 5 вересня з`єднаються в Пекіні, а наступного дня вогонь Паралімпіади-2008 буде запалено на церемонії відкриття в чаші на стадіоні "Пташине гніздо". Символами естафети, відображеними на емблемі нинішніх Паралімпійських ігор, стануть "небо, земля і людина".

Довідка УНІАН. На ХІІІ літніх Паралімпійських іграх у Пекіні Україну представлятимуть 126 спортсменів в 11 видах спорту. Спортсменів супроводжуватимуть 55 тренерів, лікарів, масажистів. До складу офіційної делегації входять 17 чоловік, її керівником призначено президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія СУШКЕВИЧА.

 

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