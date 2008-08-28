Міліція розповіла 8 уболівальникам Спартака і Динамо про шкоду алкоголю

Учорашній матч між “Динамо” (Київ) та “Спартак” (Москва) відбувся без будь-яких інцидентів між уболівальниками.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у місті Києві, столичній міліції вдалося не допустити можливих сутичок між фанами обох клубів.

Разом з тим 8 уболівальників (5 фанів “Динамо” і 3 – “Спартака”) були доставлені до Печерського районного управління міліції у нетверезому стані та за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці. Після складення адміністративного протоколу та профілактичної бесіди уболівальників відпустили.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у Києві на стадіоні “Динамо” ім. В.Лобановського відбувся матч третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА “Динамо” (Київ) – “Спартак” (Москва).

Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь “Динамо”.