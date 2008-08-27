Результати матчів Ліги Чемпіонів

Шахтар виграв 3:1

Закінчилися матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. "Славія" (Чехія) - "Фіорентіна" (Італія) 0:0 (перший матч 0:2) "Олімпіакос" (Греція) - "Анортосіс" (Кіпр) 1:0 (перший матч 0:3) "Базель" (Швейцарія) - "Гімараеш" (Португалія) 2:1 (перший матч 0:0) "Динамо" Загреб (Хорватія) - "ШАХТАР" (Україна) 1:3 (Балабан 57 - Луіс Адріано 42, Брандао 59, Вілліан 70 ) (перший матч 0:2) "Атлетіко" (Іспанія) - "Шальке-04" (Німеччина) 4:0 (перший матч 0:1) "Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Данія) 0:2 (перший матч 0:2) БАТЕ (Білорусь) - "Льовські" (Болгарія) 1:1 (перший матч 1:0) "Ліверпуль" (Англія) - "Стандард" (Бельгія) 1:0 (перший матч 0:0) "Фенербахче" (Туреччина) - "Партизан" (Сербія) 2:1 (перший матч 2:2) "Арсенал" (Англія) - "Твенте" (Голландія) 4:0 (перший матч 2:0) "ДИНАМО" Київ (Україна) - "Спартак" Москва (Росія) 4:1 (перший матч 4:1) "Олімпік" (Франція) - "Бранн" (Норвегія) 2:1 (перший матч 1:0) "Стяуа" (Румунія) - "Галатасарай" (Туреччина) 1:0 (перший матч 2:2) Нагадаємо також результати вчорашніх матчів "Вісла" (Краків, Польща) - "Барселона" (Іспанія) - 1:0 (перший матч 0:4) "Артмедіа" (Словаччина) - "Ювентус" (Італія) 1:1 (перший матч 0:4) "Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія) 1:0 (перший матч 2:1) (Виділені команди, що вийшли до групового раунду)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter