Тимошенко обіцяє олімпійцям платинові картки

Уряд має намір 3 вересня провести відкрите засідання за участю спортсменів, які завоювали медалі на Олімпіаді, й керівництва Національного олімпійського комітету для того, щоб вручити почесні грамоти Кабінету міністрів та платинові картки з грошовою винагородою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Я прошу сформувати протокольне доручення, щоб до середи (3 вересня) підготували всі документи для того, щоб, оскільки уряд ухвалив рішення про фінансову винагороду за результатами Олімпіади, ми змогли вручити платинові картки всім спортсменам, кредитні, щоб вони мали можливість дійсно одержати і фінансову винагороду від уряду, оскільки це передбачено урядовою постановою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також подякувала міністру в справах сім`ї, молоді та спорту Юрію ПАВЛЕНКУ і голові НОК Сергію БУБЦІ за відмінну організацію та підготовку українських спортсменів для їх участі в літній Олімпіаді в Пекіні.

Довідка УНІАН. Національна збірна України на літніх олімпійських іграх у Пекіні завоювала 27 нагород: 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових.

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК нещодавно повідомив, що згідно з Указом Президента, чемпіони та призери Ігор XXIX Олімпіади та їхні тренери щомісяця протягом двох років отримуватимуть за «золото» – 15 тис. грн., за «срібло» – 12 тис. грн., за «бронзу» – 10 тис. грн.

Також Уряд України збільшив винагороди, і тепер вони становлять таку суму: перше місце – 700 тис. грн., друге місце – 500 тис. грн., третє місце – 350 тис. грн.