Закінчився перший тайм у матчі Динамо – Спартак (фото)

Динамо збільшує розрив

Закінчився перший тайм у матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА Динамо (Київ) – Спартак (Москва). Рахунок першого матчу 4:1. Динамо - Спартак 2:0 (Алієв 4, Бангура 24). Фото Валерія Соловйова / УНІАН Р.S. На початку другого тайму команди обмінялися голами (Дзюба 47, Мілевський 49). 3:1.

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