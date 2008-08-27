Закінчився перший тайм у матчі Динамо – Спартак (фото)

21:25, 27 серпня 2008
Спорт
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Динамо збільшує розрив

Закінчився перший тайм у матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА Динамо (Київ) – Спартак (Москва). Рахунок першого матчу 4:1.

Динамо - Спартак 2:0 (Алієв 4, Бангура 24).

Олександр Алієв - автор першого голу в матчі

Фото Валерія Соловйова / УНІАН

Р.S. На початку другого тайму команди обмінялися голами (Дзюба 47, Мілевський 49). 3:1.

 

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